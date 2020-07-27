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İhracatçılardan Kilis'e 25 bin maske

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerinden Kilis’e 25 bin maske verildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerinden Kilis'e 25 bin maske verildi.


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri tarafından Kilis Valiliğine 25 bin maske verildi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerine 25 bin maske için teşekkür ettiğini söyledi.


GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Vali Recep Soytürk Kilis'teki ekonomi ve yatımlar ve ticaret konularının da ele alındığı öğrenildi.

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