İKA toplantısı Gaziantep'te yapıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Nisan Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Gaziantep'te toplandı.

Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezin'de düzenlenen toplantıda, ajansın genel çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.