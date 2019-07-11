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İKA Yönetim Kurulu Kilis'te Toplandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını , Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplandı.


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, ajansın genel çalışmalarını değerlendi. Toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret ve ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İpekyolu Ajans Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.

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