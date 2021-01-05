İKA yönetim kurulu video konferans ile 2021 yılını ele aldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile yönetim kurulu üyeleri video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kilis için atacak çok adımımız, yapacak çok işimiz, hayata geçecek çok projemiz var. İpekyolu Kalkınma Ajansı yönetim kurulu ile video konferans toplantısında bir araya gelerek Kilis Tekstilkent Projesi hakkında ki çalışmalarımızı değerlendirdik. Olumlu geçen görüşmeler bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdık” dedi.