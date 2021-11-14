İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki Rektör KİTAM'da buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Yavuz Ünal ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) bir araya geldi.


Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş ve 7 Aralık Üniversitesi El Sanatları Bölümü öğretim elemanları eşliğinde tezhip, minyatür ve ebru atölyelerimizi gezdiler. Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Dr. Yavuz Ünal karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.