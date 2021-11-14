İki Rektör KİTAM'da buluştu

Dr. Yavuz Ünal ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş ve 7 Aralık Üniversitesi El Sanatları Bölümü öğretim elemanları eşliğinde tezhip, minyatür ve ebru atölyelerimizi gezdiler. Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Dr. Yavuz Ünal karşılıklı hediye takdiminde bulundular.