İl Av Komisyonu toplandı

İl Özel İdare Toplantı Salonundaki toplantıya Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlık etti. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, kurulu üyeleri katıldı.

Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlığında yapılan toplantıda, 2019-2020 av dönemi için komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen av hayvanlarının avlanma limitleri, koruma altına alınan av hayvanları, yasaklanan avlanma usulü ve şekilleri karara bağlandı. Toplantıda ayrıca, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri ile özellikleri, mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri, genel avlaklar ve devlet avlakları, avlanmanın yasaklandığı sahalar ve bakanlıkça avlanmanın yasaklandığı sahalarla ilgili hususlar da görüşülerek karara bağlandı.