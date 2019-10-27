İl Başkanı Karataş ile Bulut vatandaşlarla bir araya geldi

İl Başkanı Karataş ile Belediye Başkanı Bulut, AK Parti İl binamızda düzenlemiş olduğuna halkla buluşma etkinliği katıldı.

Başkan Bulut, Vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “İl Başkanımız ile birlikte Kilisli hemşehrilerimizin dertlerini dinledik. Kimi derdini anlatmaya, kimi talebini iletmeye, kimi teşekkür etmeye geliyor. Bugün de her zaman olduğu gibi kapılarımız ardına kadar halkımıza açıktı. Halk gününde tüm vatandaşlarımızla tek tek görüşüp, talebini dinleyip çözüm ürettik. Gelen tüm hemşehrilerimin ayaklarına sağlık. Daha güzel, daha yaşanır bir Kilis için hep beraber el ele verme zamanıdır” dedi.