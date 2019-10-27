İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Başkanı Karataş ile Bulut vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile birlikte vatandaşlar ile bir araya geldi.


İl Başkanı Karataş ile Belediye Başkanı Bulut, AK Parti İl binamızda düzenlemiş olduğuna halkla buluşma etkinliği katıldı.


Başkan Bulut, Vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “İl Başkanımız ile birlikte Kilisli hemşehrilerimizin dertlerini dinledik. Kimi derdini anlatmaya, kimi talebini iletmeye, kimi teşekkür etmeye geliyor. Bugün de her zaman olduğu gibi kapılarımız ardına kadar halkımıza açıktı. Halk gününde tüm vatandaşlarımızla tek tek görüşüp, talebini dinleyip çözüm ürettik. Gelen tüm hemşehrilerimin ayaklarına sağlık. Daha güzel, daha yaşanır bir Kilis için hep beraber el ele verme zamanıdır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.