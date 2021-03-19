İl Başkanı Karataş Roket atılmasını kınadı

İl Başkanı Karataş, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeden atılan 2 adet roket Beşevler semtine isabet ettiğini ifade ederek, “ Çok şükür herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmamıştır. Konunun Devlet büyüklerimiz tarafından en üst düzeyde yakinen takip edildiğinin bilinmesini isterim. Bu hain saldırı sadece İlimize değil, vatanımıza yapılmıştır. Bu tip kahpe saldırıların milletimizi yıldıramayacağının ve güçlü Devletimiz ile kahraman Güvenlik Güçlerimiz tarafından cezasız bırakılmadığının bilinmesini isterim” dedi.