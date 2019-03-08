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İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş'dan veda

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, 8 yıldır Meclis Başkanlığı olmak üzere 10 yıllık Meclis üyeliği görevini gurur ve şerefle yürüttüğüm İl Genel Meclisindeki son toplantıyı yaptıklarını söyledi.


Karakuş, Millete hizmetkar olarak bu kutlu görevi bize nasip eden yüce Allaha şükrettiğini ifade ederek, “ Bizi bu göreve layık bulan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli büyüklerimize, oylarıyla bizi seçen aziz milletimize, görev yaptığım değerli Valilerime ve Vali Yardımcılarıma, İl protokolümüze,Meclis üyelerimize,İl özel idaremizin her kademesinde görev yapan değerli personeline ve Muhtarlarıma şükranlarımı sunuyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. .Bu kutlu görevin son gününde bizleri onurlandırarak Plaket takdiminde bulunan Valimiz Recep Soytürk'e şükran minnet ve saygılarımı sunar, serhat şehrimize ve bu aziz millete bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğimi beyan ederim” ifadesini kullandı.

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