İl Genel Meclisi üyeleri Vali Soytürk'ü ziyaret etti

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
31 Mart seçimlerinden sonra İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen İl Genel Meclisi üyeleri, yemen ettikten sonra İl Genel Meclisi Başkanı seçti. Kurulları oluşturdu. İl Genel Meclisi Başkanı seçilen Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, il genel meclisi üyeliklerine seçilen İl Genel Meclisi üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi.