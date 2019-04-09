İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İl Genel Meclisi üyeleri Vali Soytürk'ü ziyaret etti

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


31 Mart seçimlerinden sonra İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen İl Genel Meclisi üyeleri, yemen ettikten sonra İl Genel Meclisi Başkanı seçti. Kurulları oluşturdu. İl Genel Meclisi Başkanı seçilen Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyeleri Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, il genel meclisi üyeliklerine seçilen İl Genel Meclisi üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.