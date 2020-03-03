İl Genel Meclisinden birlik beraberlik mesajı

Kilis İl Genel Meclisi idlib'de rejim saldırısı sonucu 34 askerin hayatını kaybetmesi üzerine birlik beraberlik mesajı yayımladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, mesajında vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhları şad olması temennisinde bulundu. Yalçın'ın mesajında, "Rabbim şehitlerimizin yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar versin. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.Türk devleti ve ordusu bugüne kadar ‘Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış pınarı' harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. ‘Acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ödeyecektir' Bahar Kalkanı harekatıyla ödemeye başlamıştır. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. İl Genel Meclisi Olarak, Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadeleri yer aldı.