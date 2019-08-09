İl Göç Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Göç Danışma Kurulu toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda görüş alış verişinde bulunuldu. Resmi kayıtlara göre 116 bin Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te, Öncüpınar Konteyner kenti boşaltılmıştı. Kilis'te Suriyeliler ait iş yeri daha önce tabelaların Arapçadan Türkçeye değiştirilmesi ve bir alınan kararlar ele alındı. Hafta sonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Hatay'da yapılan sınır güvenliği toplantısında alınan karlar ile ilgili olarak Vali Soytürk, İl Göç Danışma Kurulu üyelerini bilgilendirdi.