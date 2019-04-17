İl İstihdam kurulu toplandı

2019 yılının ilk istihdam Kurulu toplantısı Kilis Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın,Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Şevket Memiler, Çalışma ve İş Kurumu Kilis il Müdürü Erdinç Çamlı, Ticaret İl Müdürü İsmail Incesoy, Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile beraber Kurul üyeleri katıldı.

Vali Recep Soytürk, kurul üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yapılması gerekenlerin talimatlarını verdi.