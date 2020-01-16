İl Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kilis Vali Yardımcısı Osman Demir, Başkanlığında 2020 yılı 1'inci dönem İl Koordinas-yon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcı Osman Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, Kilis ile ilçelerinde 146 proje uygulandığını ifade ederek, “ İlimizde uygulanılan projelerin dağılımı, Genel İdare Bütçesi Kapsamındaki kuruluşla-rın r 114 proje, Mahalli idare kuruluşların 32 proje olmak üzere ilimiz Kamu Yatırımcı Kuruluşların toplam proje sayısı 146 olup bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 2.3 milyar TL'dir.İlçelerimizdeki proje dağılımına baktığımızda; Merkez ilçede 107, Polateli'nde 1, Musabeyli 7, Elbeyli'de 6 ve İlçelerimize ait müşterek 25 proje uygulanmaktadır. 2019 yılında ilimize gelen ödenek miktarı yaklaşık 332 milyon TL, 4.dönem harcaması yaklaşık 90 milyon TL, 2019 yılı yapılan toplam harcama 231 milyon TL olup 2019 yılı nakdi harcama oranı yüzde 69,71 seviyesindedir. Yatırımların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde projelerin tarım 43 proje 429 milyon TL, eğitim 31 proje 231 milyon TL, hizmet 30 proje 397 milyon TL, ulaştırma 10 proje 503 milyon TL, sağlık 12 proje 417 milyon TL, enerji 9 proje 266 milyon TL , turizm 6 proje 7 milyon TL, İmalat 2 proje 3 milyon TL, konut 3 proje 2 milyon TL, sektörlerinde yürütüldükleri görülmektedir. 4. dönem itibariyle tamamlanmış proje sayısı: 36, devam eden proje sayısı: 74, ihale aşamasındaki proje sayısı: 6 başlanmayan proje sayısı 30'dur.Projelerin başlangıcından bu döneme kadar nakdi gerçekleşme oranı yüzde 29, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 63 seviyesindedir” dedi.