İlahiyat Fakültesinde Dekanlık Devir Teslim töreni yapıldı

Dr. Halil Aldemir görevini Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar'dan devreldi.

İlahiyat Fakültesinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un katılımıyla Dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Fakülte yöneticileri ve akademisyenlerinin de katıldığı devir teslim töreninde, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Halil Aldemir'in yeni görevini kutlayan Rektör Karacoşkun, Aldemir'e çalışmalarında başarılarının sürmesi dileğinde bulundu.

Bir süredir Dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, görevi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Halil Aldemir'e devretti. Çiçek takdiminden sonra söz alan Dekan Aldemir, görev süresince fakültenin gelişimine olan katkılarından dolayı Yaşar'a teşekkür etti. Yaşar da Dekan Aldemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.