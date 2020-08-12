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İlçelerdeki korona denetimlerine Kaymakamlarda katıldı

Kilis’in Polateli, Elbeyli ile Musabeyli ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kilis'in Polateli, Elbeyli ile Musabeyli ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.


Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ilçelerinde İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda Covid-19 ile mücadele kapsamında ''Sağlık İçin Hepimiz İçin'' sloganıyla yapılan denetimlere bizzat katılarak, vatandaşlar ve iş yerlerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konuları başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

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