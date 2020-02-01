İlker Başbuğ, teröristlerin bombaladığı camide incelemelerde bulundu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terör örgütü YPG/PYD'nin attığı roketlerle iki vatandaşın şehit olduğu Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kilis'teki tarihi mekanları gezdi. İlk önce Oylum Höyük'e ziyaret eden Başbuğ, daha sonra Resul Osman Dağı'na çıkarak yüksek noktadan Suriye ile Kilis'i seyretti. Başbuğ, tarihi mekanları ziyaret ettikten sonra teröristlerin roketli saldırısı sonucu 2 kişin şehit olduğu Çalik camiinde incelemelerde bulundu.

Tarihi hamam, Havra, camileri de ziyaret eden Başbuğ, yaptığı açıklamalarda Suriye olaylarından en çok etkilenen ilin Kilis olduğunu ifade ederek, “Kilis güzel şehrimiz, Suriye hududu üzerinde özellikle Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen sınır şehrimiz, bende fırsat bularak, bugün Kilis'i görmek istedim. Birde yaşananları, burada insanlarla beraber olarak öğrenmeye çalıştık. Biraz öncede ifade ettiğim gibi Kilis Suriye'de yaşanan olaylardan en çok etkilenen şehrimizdir. Şimdi bulunduğumuz camide bile, namaz esnasında YPG/PYD terör örgütünün attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. 27'ye yakında hayatını kaybeden insanımız var. Bugün Kilis nüfus yapısı değişmiş onu görüyoruz. Suriye'den gelenlerin, Suriyelilerin Kilis'teki nüfus sayısının daha fazla olduğunu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları görüyoruz. Bugünkü gezi esnasında öğrendiğim noktalardan biri de şu oldu, artık Kilis kabul edebileceği kadar Suriyeli kabul etmiş, bundan sonra Kilis'in daha fazla gelecek Suriyeli'yi kabul edebilecek, imkanı ve kabiliyeti, yerleşimi her açıdan kalmadığını gördük. Tabii son dönemlerde özellikle, İdlip'de yaşanan olaylar var. Ümit ediyoruz, bekliyoruz ki İdlip'de yaşanan olaylar, ki yine bir göç dalgası olursa en çok etkilenecek yerleşim yerlerinden bir tanesi Kilis, ama biraz önce dediğim gibi buranın kabul edebilecek, gücü kalmamış. İnşallah, önümüzdeki günlerde, böyle sıkıntılı durumlar burada yaşanmaz” diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Kilis ziyareti esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı.