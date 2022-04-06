İlkokul öğrencilerinden Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaret

15 Temmuz ilkokulu Öğrencileri Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'u makamında ziyaret ederek 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Öğretmenleri Cuma Bulut ile birlikte 15 Temmuz ilkokulu öğrenciler, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü binasına giderek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'a çiçek takdim etti. Öğretmen ve öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Müdür Kurt ise makamında ağırladığı öğrencilere telsiz konuşması yaptırdı. Polislik mesleği ile ilgili soruları cevaplandıran Kurt, geleceğin teminatı olarak gördüğü çocukların ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirterek öğrencilere tek tek teşekkür etti.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.