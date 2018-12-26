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İmam Hatipliler yarıştı

Kilis’te, İmam Hatip Ortaokulları ve Liseler arası yarışma yapıldı.

Kilis'te, İmam Hatip Ortaokulları ve Liseler arası yarışma yapıldı.


Kent genelindeki İmam Hatip Ortaokulları ve liseleri arasında Genç Seda Genç Bilaller, Genç Muhafızlar, Hafızlık, Genç Hatipler Hutbe, Genç Nida ve Genç Sesler kategorilerinde yarışma yapıldı. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan yarışmanın finallerine Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Şükrü Özcan , İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı.


Coşkulu geçen yarışmalarda 14 birinciye altın ödülü verilirken diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.

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