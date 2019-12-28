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İmam Hatipliler yarıştı

Kilis’te, İmam Hatipli okulları arasında Ezan okuma,Hafızlık, Hutbe Okuma ve Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlendi.

Kilis'te, İmam Hatipli okulları arasında Ezan okuma,Hafızlık, Hutbe Okuma ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlendi.


Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesinde, ezan okuma,hafızlık, hutbe okuma ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu hafızlık dalında erkeklerde İbrahim Altaha, Kızlarda Hilal Demir, Ezanı güzel okumada Mehmet Polat birinci oldular.Kuranı güzel okumada erkeklerde Hüseyin El Ali, kızlarda Zeynep BEDİ ikinci oldular.. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

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