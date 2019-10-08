İnönü İlkokulundan Rekor kan bağışı

Kilis'te, gerçekleştirilen "Şehit Öğretmenlerimiz Anısına Kanlarımızı Veriyoruz" kan bağışı kampanyasında, bir günde tek ekiple en fazla kan toplama rekoru kuruldu

Kilis Kan Merkezi dahil olduğu Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan 4 ili geride bırakarak İnönü İlkokulu öğretmen ve velilerinin katılımı ile son 6 yılın en fazla kan bağışını bulunuldu. İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek “Bu bizim gelenekselleşen 8'inci etkinliğimizdi. Bundan 5 yıl önce ilk bağış etkinliğini planlarken amacımız kan bağışlamaktan ziyade kan bağışlama bilincini zihinlere yerleştirmek, toplumu harekete geçirmek ve bu işin devamlılığını sağlamaktı. Bu amacımıza görüldüğü gibi rekor bağış ile ulaşmış bulunuyoruz. Bu iyilik hareketi fedakar öğretmenlerimizin sayesinde öğrencilerimizden ailelerine yayılarak büyüdü. Bu vesile ile başta öğretmenlerimiz olmak üzere mahalle sakini ve velilerimize katkılarından ötürü teşekkür ederim” dedi.

Kilis Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ise “Öğretmenlerimiz ve Müdür Bey sayesinde bölge halkının ve velilerin bu etkinliğe iyi organize olduğunu gördük. Kilis'te yeni göreve başladığım günlere denk gelen bu başarı kan merkezi olarak bizleri daha da motive etti. Desteklerinden dolayı İnönü İlkokulu ailesini ve kan merkezi olarak ekibimi tebrik ediyorum. Kilis'te bu başarıyı daha da artırmak öncelikli hedefimiz” şeklinde konuştu

Türk Kızılayı Kilis şube başkanı Adnan Erdoğan “İlimiz Kızılay şube başkanı olarak görevi yeni devraldığım bu günlerde sorumluluğumuzun farkındayız ve başarılarımızı artırarak devam ettirmek kararlılığındayız. Okulumuzun katkıları ve bu hassasiyetinden ötürü okul müdürü Serdar Gelebek'e Okul adına Teşekkür belgesi takdim ettik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.