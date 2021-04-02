İnternet hastalık oldu

Öğretim Üyesi Melike Yavaş Çelik, internetin insanların kontrol yeteğini, ilişkisel ve sosyal problemele neden olabilecek derecede etkileyen bir klinik rahatsızlık olduğunu söyledi.

Fakültede "Günümüz Sorunu İnternetsiz Yaşayamamak" konulu söyleşi Araştırma Görevlisi Rabia Arpacı'nın yönlendiriciliğinde Dr. Öğretim Üyesi Melike Yavaş Çelik'in sunumuyla gerçekleştirildi.

Söyleşinin başında, salgın sürecindeki güncel sayısal verilerden hareketle, internet kullanımının her yaş grubunda arttığını dile getiren Yavaş Çelik, internetin tarihi seyrinden ve ülkemizde ne zamandır kullanıldığından bahsetti. İnternet bağımlılığının, kullanıcıların kontrol yeteneğini ilişkisel, mesleki ve sosyal problemlere sebep olacak derecede etkileyebilen, yeni ve genellikle tanınmamış klinik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Teknoloji bağımlısı kişilerde görülen davranışlara değinen konuşmacı, teknoloji bağımlılığının psikolojik ve fizyolojik zararlarından bahsetti. Yavaş Çelik, söz konusu bağımlılıktan kurtulabilmek için yasaklar konulmasından ziyade, sosyal olunması, hobiler geliştirilmesi, kitap okunması ve profesyonel destek alınması gerektiğini söyledi.

Söyleşi, soru-cevap kısmının ardından teşekkür konuşmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.