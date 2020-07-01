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Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı kadınlar sınır dışı edilecek

Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isterken Kilis’te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Rusya vatandaşı 4 kadın, 8 çocuğuyla birlikte sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine götürüldü.

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isterken Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Rusya vatandaşı 4 kadın, 8 çocuğuyla birlikte sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine götürüldü. Kadınların bu sırada kameralara al sallaması dikkat çekti.


Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sınır hattında tedbir aldı. 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonda Arpakesmez köyünün Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı. Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı A.H.K., L.A.K., L.G.N. ve A.H.K. adlı DEAŞ'lı kadınlar ile 8 çocuğu ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmelerine karar verilen 4 kadın ile 8 çocuğu jandarma ekipleri tarafından göç idaresine teslim edildi. DEAŞ'lı kadınların ve çocuklarının kameraya el sallamaları dikkat çekti.

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