İntihardan kurtarılan genç baygınlık geçirdi

Kilis'te sağlık sorunları bulunan bir genç, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini söyleyip intihar etmek istedi. Polisin müdahalesi ile intihardan kurtarılan genç, baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Deveciler Mahallesi Hüseyin Gürpınar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genci gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden uzman bir ekip gelerek, sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen genci ikna etmeye çalıştı. Ailesine kızdığını söyleyen gencin aşağıya düşmesi ya da atlaması ihtimaline karşı, itfaiye ekipleri yola şişme yatak kurdu. Polis ekipleri, gencin bir anlık dalgınlığından yararlanarak, oturduğu duvardan geriye doğru çekti. Polisin müdahalesi ile intihardan kurtarılan genç ise o anlarda baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendisine gelen genç, polisler tarafından binadan indirildi. Sağlık raporu için önce hastaneye götürülen genç, ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.