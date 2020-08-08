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İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde esnafların iş yerlerini geç açması nedeniyle kent ölü şehir görünümüne bürünüyor.


Suriye sınırında bulunan Kilis'te ekonominin can damarı olan iş yerleri geç açılınca kent sessizliğe gömülüyor.


Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00'de mesaiye başladığı kentte, iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Suriye'ye Öncüpınar ile Çobanbey Sınır kapısına açılan kentte Kilis'te vatandaşlar, kimi zaman sabahları çorba içecek lokanta dahi bulamadıklarını çektiklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi için esnaflara çağrıda bulundu.

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