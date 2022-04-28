İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

Suriye sınırında bulunan Kilis'te daha önceleri sabah erkenden açılan iş yerleri Ramazan ayı boyunca geç açılması nedeniyle kent sabahları ölü şehir görünümüne bürünüyor.

Resmi kurumların saat 08.00'de mesaiye başladığı Kilis'te Ramazan ayı boyunca iş yerlerinin çoğunluğu ise sabah 09.00-10.00 saatleri arasında açılıyor. Bazı Suriye sınırındaki kentin ekonominin can damarı olan iş yerleri geç açılınca kent sabahları sessizliğe gömülüyor.

Bazı iş yerlerinin açılış saatinin öğleyi bulduğu Kilis'te kent esnafının mesaiye geç başlaması ise vatandaşları mağdur ediyor.