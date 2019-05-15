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İşbirliği protokolü imzalandı

Kilis Belediyesi ile Care Türkiye Temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile CARE Türkiye Direktörü Yardımcısı Abdulmalik Swaleh tarafından işbirliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Bulut, “Kilis Belediyesi ile ortak projeler işbirliği protokolü imzalamak için CARE Türkiye Direktörü Yardımcısı Abdulmalik Swaleh, temel ihtiyaçların karşılanmasından Sorumlu Müdür Ali Kaya, yerinde erişimden Sorumlu Müdür Pınar Çetinkaya, Kurumlar arası İletişim Sorumlusu Deniz Aydınlı ile bir araya geldik” dedi.

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