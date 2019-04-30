Danimarka Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle Kilis'te İstidam ve Kariyer Fuarı açıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Danimarka Mülteci Konseyi Ülke Direktörü Şazat Jamil, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş, Ticaret İl Müdürü İsmail Incesoy ile işadamları, davetliler ile Suriyeliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Hacı Mustafa Celkanlı, 2011 yılında başlayan Suriye sınırında savaşın patlak verdiğini ifade ederek, "Türkiye'ye sığınan savaş mağdurlarına, Osmanlı döneminden bu yana insana insan gibi bakan bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Suriye iç savaşından beri ilgi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Kilis, sayıca kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli ikamet ediyor. Biz bu ülkede birlikte yaşıyorsak, ortak değerlere sahipsek, birlikte yaşamaya alışmalıyız. Birlikte çalışmalıyız ve birlikte üreterek, bu ülkeye katkı sağlamak zorundayız. Birçok yardım kuruluşu Suriyelilere yardım için Kilis'e geldi. Ellerinden geldiği kadar bu yükü hafifletmeye çalıştılar. Bugün düzenlemiş olduğumuz İstidam ve Kariyer Fuarının amacı da burada yaşayan, iş arayanları ve işveren kardeşlerimizi bir araya getirmektir” dedi.

Danimarka Mülteci Konseyi Ülke Direktörü Şazat Jamil, dünyanın her yerinde savaş ve krizler nedeniyle yerinden edilmiş insanlara destek sağlamaya çalıştıklarını, Türkiye'de de 2013 yılından bu yana faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, “Maalesef dünyada bu tür krizlerin her geçen gün arttığını görüyoruz. DRC olarak inanıyoruz ki devletlerin esas görevi yerinden edilmişleri desteklemektir. Mülteciler konusunda birçok ihtiyaç var, boşluk kalan alanlar var. Bunların doldurulmasında sivil toplum kuruluşlarının da rolünün önemli olduğuna inanıyoruz. O yüzden biz Türkiye gibi ülkelerde yer alıyoruz ve mültecileri desteklemeye çalışıyoruz. Bundan sonrada desteklerimiz sürecek. Türkiye'nin mültecilere yaptıkları meydandadır. Biz de, Türkiye'ye yardım etmeye çalışıyoruz. Hem Türk vatandaşlarına ve Suriyeli mültecileri desteklerimiz sürecektir” diye konuştu.

Daha sonra proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.