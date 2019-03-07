İtfaiye Müdürlüğü eğitimlerine devam ediyor

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bağarası (Cengin) Köyü Tahsin Panoğlu İlk ve Ortaokulu Öğretmen, öğrenci ve personellerine acil durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi verdi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, Eğitim çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıyoruz” diye konuştu.