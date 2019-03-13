İtfaiye Müdürlüğü okullarda yangın eğitimi

İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Kilis Ekrem Çetin Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve personellerine Acil Durum Ekipler, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, Eğitim çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıyoruz” diye konuştu.