İtfaiye Müdürlüğünün okullarda eğitimlerine devam ediyor

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kartalbey İlköğretim okulu ana sınıfı öğrencilerine meslekleri tanıtma dersine katkı sağlamak amacı ile itfaiye tanıtımı yapıldı.

İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, Eğitim çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik yangın eğitimi ve tatbikat yapıyoruz” diye konuştu.