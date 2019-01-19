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İtfaiyeden kurumlara yangın eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangında neler yapılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam ediyor.


Kilis İtfaiye Müdürlüğüne bağlı uzman personel, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne bağlı Kilis Tesisli ekip şefliği personellerine acil durum ekipleri, yanma ve yangın bilgisi, yangınlara karşı ilk müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve tatbikatlı eğitim verdi. Kilis İtfaiye Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlara yönelik verilen yangın eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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