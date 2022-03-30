“İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına polislerden destek

Kilis Kızılay Kan Merkezi'nin “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına bir destek de İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü, “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına destek amacıyla kan bağışında bulundu. 10 Nisan polis haftasının Ramazan ayına gelmesi nedeniyle hafta nedeniyle Emniyet Müdürlüğünde görevliler, kan bağışında bulundular. Hafta boyu peyder pey polislerin kan bağışına bulunacakları öğrenildi. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “İyi ki varsın kan dostum” Kampanyasına destek veren İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ettiğini ifade ederek, “10 Nisan polis haftasının ramazana denk gelmesi üzerine polis memuru arkadaşlar, hafta öncesi kan bağışında bulunuyorlar. Hafta boyunca çeşitli şubelerdeki polis arkadaşlarımız kan bağışında bulunacaklar. Kendilerine kampanyamıza destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.