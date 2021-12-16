İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücreti olumlu buldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi programı için geldiği Kilis'te esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Akşener'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında, “Biz asgari ücret ile ilgili olarak 4 bin lira artı, 500 lira işverene kaynak desteği önermiştik. Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş” dedi.