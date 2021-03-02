“İyiki varsın kan dostum” kampanyasına destek

Kilis'te sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlar, “İyiki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde Kan bağışında bulunarak destek veriyorlar.

Kilis'te bir otel çalışanları, Cumhuriyet meydanında düzenlenen “İyiki varsın kan dostum” isimli kan bağış kampanyasına destek oldu. Otelin Genel Müdürü Hüseyin Aslan, kan bağış kampanyası ile ilgili, "Her kurum sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir. Biz, yaklaşık 15 otel personeli grubumuzla, kan bağışının ortalama 3 hayat kurtardığını düşünürsek, Kilis'te yaşayan vatandaşlarımıza faydalı olmak, hayat kurtarmak, personellerimiz olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına, böyle bir faaliyette gönüllü olarak yer almak, bizim için gurur kaynağı oldu. Kızılay'ın da bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, herkesi, kampanyaya katılmaya davet ederek, "Pandemi süresinde olduğu gibi kan ihtiyacımızı var. Yoğun bir şekilde kan bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

“83 kez kan bağışında bulundu”

İsmet Eren adlı vatandaş 84'üncü kez kan bağışında bulunması nedeniyle Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz tarafından teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

İsmet Eren, 84'üncü kez kan bağışında bulunduğunu, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdığını söyledi.