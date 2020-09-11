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İzolasyon kurallarını ihlal eden 62 kişiye ceza

Kilis’te, karantinada izolasyonda olması gerektiği halde dışarıya çıkan 62 kişiye idari para cezası kesildi.

Kilis'te, karantinada izolasyonda olması gerektiği halde dışarıya çıkan 62 kişiye idari para cezası kesildi.


Kilis Valiliği bünyesinde kurulan denetim ekipleri, Kilis kent merkezindeki 75 mahalle ile köylerde karantinada olan kişilerin kurallara uyup uymadıklarını denetliyor.


Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Evlerinde izolasyon altında bulunma yükümlülüğünü ihlal ederek toplum sağlığını tehdit ettiği Mahalle Denetim Ekiplerimizce tespit edilen 62 kişiye idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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