İhlas Haber Ajansı

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Jandarma bakıma muhtaç 8 köpeği barınağa teslim etti

Kilis’te jandarma ekipleri, merkez ilçe ile Musabeyli ilçesinde bakıma muhtaç ve tedaviye ihtiyacı olan 8 köpeği barınağa teslim etti.

Kilis'te jandarma ekipleri, merkez ilçe ile Musabeyli ilçesinde bakıma muhtaç ve tedaviye ihtiyacı olan 8 köpeği barınağa teslim etti.


İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Musabeyli Kaymakamlığı ve Kilis Belediyesi koordinesinde merkez ve Musabeyli ilçesinde bakıma muhtaç ve tedaviye ihtiyacı olan 8 köpek belediyenin köpek barınağına teslim edildi.


Köpekler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında tedavilerinin ardından sahiplerine ve alındıkları yerlere bırakılacağı bildirildi.

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