İhlas Haber Ajansı

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Jandarma, çay sohbetinde çobanlarla buluştu

Kilis’te jandarma ekipleri, “Çay Bizden Sohbet Sizden” sloganıyla çobanlarla bir araya geldi.

Kilis'te jandarma ekipleri, “Çay Bizden Sohbet Sizden” sloganıyla çobanlarla bir araya geldi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kilis ve ilçelerinde, “Çay Bizden Sohbet Sizden” sloganıyla bölgedeki çobanlar ziyaret ederek, sohbet ettiler. Jandarma ekipleri, çobanları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yaptılar. Gördükleri olumsuzlukları, anında 112 Çağrı merkezine eletmelerini isteyen jandarma ekipleri, bu tür sosyal etkinliklere devam edecekleri öğrenildi.

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