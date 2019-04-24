İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jandarma çocukları sevindirdi

Kilis’te, İl Jandarma Komutanlığı personeli jandarmanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı personeli jandarmanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.


İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 180' inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Resul Osman Dağı Mesire alanında çocuklara uçurtma, bayrak ve boyamı kitabı dağıtıldı. Jandarma bu etkinlikle çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yalnız bırakmazken, çocuklar ise çifte sevinç yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.