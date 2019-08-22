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Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı

Kilis’te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kilis'te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Motosiklet Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen jandarma çocuk dergilerinin dağıtımı yapıldı. Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran, Kolpınar, Tahtalıkaradut, Hüseyinoğlu köyleri ile Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Ömeroğlu, Yeniyapan, Mağracık ve Bağarası köylerine Jandarma Çocuk Dergisi ulaştı. Çocuklar jandarma personeline yoğun ilgi gösterdi.

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