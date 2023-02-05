Jandarma doğaya yem bıraktı

Kilis'de jandarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Kilis ili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Kilis merkez ilçesi Demirciler köyü ve Gülbaba Devlet Avlağında yaban hayvanları için yürütülen çalışmaya katıldı. Ekipler, doğadaki hayvanların kar altında kalan yiyecekleri bulmakta zorlanması üzerine arazide belirlenen yerlere, besi yemi, ot, buğday ve ekmek bıraktı.

Ekipler çıktığı ormanlık alanlarda 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde avlaklarda kontroller de yaptı.