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Jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire alanında denetimleri sıklaştırdı.


Jandarma Motosikletli Asayiş Timi tarafından devriye gezerken, Resul Osman Mesire Alanında bulunan bir adet cüzdan ehliyet, banka kartı, nüfus cüzdanı ile 50 TL bulundu. Cüzdanın sahibi Ali Gezici'ye cüzdan ile içerisindekiler teslim edildi. Ayrıca Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri Ramazan ayı ve önümüzdeki Ramazan Bayramı süresince Resul Osman Mesire alanında vatandaşların can ve mal güvenliği için önleyici tedbirler almaya devam edeceği bildirildi.

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