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Jandarma ekipleri kayıp danaları buldu

Kilis’te, Jandarma ekipleri, kaybolan 7 adet büyük baş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te, Jandarma ekipleri, kaybolan 7 adet büyük baş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.


Merkez ilçeye bağlı Küçükkonak köyünde ikamet eden Mehmet Özdemir isimli vatandaş, kendisine ait 7 adet büyükbaş hayvanın ahırında olmadığını 156 Jandarma imdat hattına bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Lastik isimli İz Takip köpeğinin katılımı ile arazide yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, kayıp olan hayvanlar Küçükkonak köyüne 3 kilometre uzaklıkta arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

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