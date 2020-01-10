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Jandarma Komutanı Başaklıgil basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Albay Hakan Başaklıgil, Kilis'te görev yapan gazeteciler ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Halkın haber doğru haber alması için gazetecilerin katkısı büyüktür. Jandarma olarak, bizde yasalar çerçevesinde vatandaşlarımızın doğru haber alması için basın mensuplarıyla sürekli iletişim içerisindeyiz. Kilis'te asayiş olayları, bir çok ilden daha düşüktür. Halkımız her zaman devletinin yanındadır. 10 Ocak Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Jandarma olarak haberin hızlı olarak kamuoyuna bildirilmesi için yasalarımız neyi emrediyorsa bizlerde sizlere yardımcı olacağız” diye konuştu.

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