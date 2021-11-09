Jandarma öğrencilere boyama kitabı dağıttı

Kilis'te, jandarma ekipleri, Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere boyama kitabı dağıtımı yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Huzur ve Hızır timleri, Köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere boyama kitabı dağıtımı ve Jandarma tanıtımı yapıldı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde ziyaret ederek, eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelerek, çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Son olarak, Huzur ve Hızır timleri, Karamelik köyünde öğrencilere boyama kitabı dağıtımı gerçekleştirdi.