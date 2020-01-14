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Jandarma personeli kan bağında bulundu

Kilis’te, ceza evindeki jandarma personeli tarafından kan bağışında bulunuldu.

Kilis'te, ceza evindeki jandarma personeli tarafından kan bağışında bulunuldu.


Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından Kilis ve ilçelerinde kan bağışı sürüyor. Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde görev yapan Jandarma personelinin kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, “İl Jandarma Komutanlığı, Musabeyli, Elbeyli, Polateli ilçeleri ile karakollarda görevli jandarma personelinin 3 ayda bi kan bağışında bulunuyorlar. Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte hem de sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır. Unutulmaması gerekir ki kan herkese bir gün lazım olabilir. Bu nedenle herkesi kan vermeye çağırıyorum” dedi.


Kan bağışı konusunda Kilislilerin her zamanki gibi ilgi gösterdiğini ifade eden Dr. Yılmaz, “Unutulmaması gerekir ki bir gün bize de kan gerekebilir. Kan Ver Hayat Kurtar kampanyası devam ediyor. Destek veren resmi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Kilislileri kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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