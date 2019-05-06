Jandarma Trafik Haftasını öğrenciler ile kutladı

Kilis’te, Jandarma Trafik Haftası kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kilis'te, Jandarma Trafik Haftası kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Trafik Haftası kapsamında Kilis Merkez İlçe bağlı Yavuzlu İlköğretim okulu öğrencilerine Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve beraberindeki İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Öğrencilere trafik eğitimi de verildi.