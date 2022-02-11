İhlas Haber Ajansı

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Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir bağ evinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirdi.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Duruca köyünde bulunan bağ evinde yapılan aramada, (25) gr. Metamfetamin uyuşturucu madde, (1) adet hassas terazi, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet termal dürbün, (2) adet gündüz görüş dürbünü, (3) adet el telsizi ve (8) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, 2 düzensiz göçmen de yakalandı.


Konuyla ilgili yakalanan bir şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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