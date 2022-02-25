Jandarmadan büyük operasyon

Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma olayından 9 kişi gözaltına alınırken, zanlılar olağan üstü güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Mücahitler Mahallesinde bir çiftlikte B.Ö, F.Ö ve H.Ö. silahla vurup ve darp ederek yaralayan, kasten yaralama , kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ,zorla alıkoyma ve yağma ile ilgili olarak, Kilis Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya karıştığı tespit edilen C.A, A.K, A.A, A.S, A.F, A.F, H.A, M.G ile M.Y isimli şüphelileri yakaladı. Kilis Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, Kilis Adliyesine sevk edildi. Jandarma Komando Birlikleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri altında zanlılar, adliyeye çıkarıldı.