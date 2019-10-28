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Jandarmadan definecilere suçüstü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak Dorucak köyü sınırları içerisinde yer alan sit alanında kaçak kazı yaparken Drone ile tespit edilen M.B., S.K., İ.M. ve A.C. isimli şüpheliler operasyon sonucu yakalandı. Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B., İ.M. ve A.C., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.K. başka suçtan arama kararı olduğu için tutuklandı.

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